S-a trezit baut, cu masina in albia Cernei, urmarit de Politie

BAILE HERCULANE - Este isprava unui tanar mehedintean de 22 de ani, ce a fost retinut dupa ce n-a oprit la semnalele unui politist. Era si baut, fara permis si circula cu numere false...Dis de dimineata, in 9 octombrie, la 4.27, autoturismul condus de tanar pe strada Trandafirilor, in zona Parcului Domogled, a atras atentia unei patrule formata dintr-un politist din statiune si un jandarm. Politistul i-a facut semn sa opreasca, insa tanarul si-a vazut in continuare de drum. "Imediat, patrula ... citește toată știrea