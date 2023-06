BERZOVIA - Primaria comunei Berzovia da o veste buna: a inceput sa prinda viata proiectul accesat prin PNDL II, care a vizat initial reabilitarea si consolidarea, schimbat mai apoi in demolarea, construirea si dotarea Gradinitei cu Program Normal si a Scolii Gimnaziale Fizes!Zilele trecute "s-au pus bazele de inceput ale noii scoli in satul Fizes si anume au inceput lucrarile de construire, primul pas fiind turnarea fundatiei. Asa cum am promis vom face tot ce tine de noi pentru a realiza ... citeste toata stirea