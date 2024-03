S-au infipt in parapet, pe DN 6, la Plugova

PLUGOVA - Trei persoane au ajuns la spital in urma unui accident produs pe DN 6, la Plugova!Potrivit ISU "Semenic", in accidentul produs miercuri seara, la ora 21.39, a fost implicat un singur autoturism, iar "la fata locului, echipajele operative din cadrul Punctului de Lucru Baile Herculane, respectiv Detasamentului Caransebes au intervenit cu o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD, precum si doua echipaje din cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Caras-Severin. In urma ... citește toată știrea