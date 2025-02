S-au inmultit cazurile de violenta in scoli

CARAS-SEVERIN - Trei din patru fapte penale comise in perimetrul unitatilor de invatamant sunt comise cu violenta! Insa paleta infractionala a fost mult redusa fata de anul anterior!In 2024, au fost inregistrate 36 de infractiuni in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din judet si in zona adiacenta acestora. 33 dintre acestea au fost inregistrate chiar in scoli, fata de 30 in 2023."Dintre cele 36 de infractiuni inregistrate in incinta unitatilor de invatamant, 26 sunt de lovire ... citește toată știrea