S-au intetit atentatele la aurul verde

CARAS-SEVERIN - Asta reiese din cantitatea de lemne confiscate in prima parte a anului, dar si din numarul contraventiilor aplicate, comparativ cu anul trecut. Dosarele penale sunt insa mai putine...Nu mai putin de 3.100 de metri cubi de material lemnos, valorand peste 757.000 de lei, au fost confiscati in primele 8 luni ale anului, de politistii caraseni, in urma a peste 580 de actiuni si controale pe linie silvica. Au fost totodata aplicate 474 sanctiuni contraventionale, valoarea amenzilor ... citește toată știrea