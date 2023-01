S-au intetit furturile de catalizatoare la Resita

RESIEsA - Cazul Loganului lasat fara catalizator in centrul Resitei nu este singular, inca trei asemenea fapte fiind inregistrate in municipiu in ultima luna. Anul trecut, tot la Resita, trei faptasi au fost surprinsi in flagrant, iar in alte dosare penale exista deja persoane banuite!Cazul resiteanului care a ramas fara pretioasa componenta auto intr-una din noptile trecute a determinat Politia judetului sa adauge cateva detalii: "Marti, 10 ianuarie, la ora 16.33, politisti de la Politia ... citeste toata stirea