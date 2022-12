Sa aveti un An Nou fericit!

CARAS-SEVERIN - Inca un an sta sa pice din calendare. Fiecare am inteles ce am vrut din el sau nu am inteles nimic, important este ca macar putin sa ne fim inteles pe noi insine!In linistea ce predomina aceasta perioada, sunt sigura ca ne temem de bilanturi. La ce le-am face? Poate doar pentru a ne darui o stare de multumire pentru realizari. Inspirati! Aerul curat face bine nu doar pe trahee, ci si in minte. Sentimentele contradictorii pentru anul care a trecut ne invaluie pe toti. A fost ... citeste toata stirea