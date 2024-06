Sa facem dreptate, sa lasam abuzurile in urma!

CARAS-SEVERIN - Este ceea ce incearca sa faca un nou demers legislativ reparator pentru cei ramasi fara case in vremuri de trista amintire, dupa cum spune deputatul liberal Dumitru Rujan!Oficialul a declarat: "Am votat pentru adoptarea legii prin care sustin masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania! Legea vizeaza instituirea modalitatii prin care vor fi evaluate imobilele ... citește toată știrea