BERZASCA - Primaria Berzasca vrea parc fotovoltaic pentru intregul consum de curent al comunei. Din declaratia primarului Petru Furdui, am retinut ca se lucreaza la proiectul pentru care a fost deja data o hotarare de consiliul local in vederea dezmembrarii unei suprafete de aproximativ 6.000 mp!Insa finalizarea proiectului si puterea viitorul parc fotovoltaic vor depinde de solutiile tehnice aplicate proiectelor aflate in derulare in prezent. Asta deoarece, in proiectul de producere de ... citeste toata stirea