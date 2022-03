Sa fie lumina... pe Muntele Semenic!

VALIUG - Iluminat public cu lampi pe leduri in statiune, unul dintre obiectivele Primariei Valiug!In bugetul pe anul acesta sunt prevazute fonduri pentru aceasta investitie si, conform viceprimarului Alin Marcu, dupa topirea zapezii, va demara intocmirea studiului de fezabilitate. Viitoarea lucrare va trebui executata cu mare atentie, intrucat iluminatul public de pe munte va trebui sa faca fata intemperiilor. "Avem in vedere sa montam stalpi de iluminat cu lampi pe led-uri de la intrarea in ... citeste toata stirea