Sa fie lumina pe trecerile de pietoni!

CARANSEBES - Din dorinta de a creste siguranta tuturor participantilor la trafic, Primaria Caransebes a inceput sa suprailumineze trecerile de pietoni, mai ales pe cele nesemaforizate. Un prim pas, cu bani din bugetul local, a fost facut in fata garii din Caransebes, la trecerea de pe pietoni de pe DN 6!Astfel, in zona trecerii de pietoni, lumina este mai puternica decat in restul strazii, iar fluxul luminos este indreptat spre pietonii aflati pe trecere, creandu-se astfel un contrast pozitiv ... citeste toata stirea