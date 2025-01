Sa inceapa lucrarile de 7 milioane de lei la Ciudanovita si Jitin!

CIUDANOVIEsA - Ne referim la proiectul finantat prin Programul "Anghel Saligny", de introducere a canalizarii in cele doua sate, pentru care Consiliul Judetean Caras-Severin a eliberat autorizatia de construire!Vestea cea buna a fost data chiar la inceput de an de primarul Dorian Constantin Nebunu: "Dragi cetateni, astazi este o zi importanta pentru comuna noastra! Cu bucurie va anunt ca s-a eliberat autorizatia de construire pentru reteaua de canalizare in satele Jitin si ... citește toată știrea