CARAS-SEVERIN - Daca te intreaba cineva cati ani ai sa spui ca 7, restul sunt anotimpuri daruite de Dumnezeu. O povata frumoasa pe care am auzit-o intr-o manastire. Si mi s-a parut potrivit sa v-o spun acum, cand inca o toamna ne-a invaluit in misterul ei!V-am spus mereu ca as putea sa traiesc fara orice alt anotimp, dar nu fara toamna. Nu stiu de ce si nici nu caut vreo explicatie, stiu doar ca pentru mine fiecare toamna este un inceput. Acum stiu sa ma bucur de orice, sa imi fac timp sa vad ... citeste toata stirea