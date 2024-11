Sa nu cheltuim azi ce se va lua din buzunarul copiilor nostri!

CARAS-SEVERIN - Dunca e de parere ca banii - reprezentand cea mai mare rectificare bugetara de care beneficiaza judetul in ultimii ani - vin dintr-un credit extern si acuza posibila folosire a lor doar ca mita electorala!Romeo Dunca, in calitate de candidat Forta Dreptei la alegerile parlamentare, a declarat: "Aceste 91 de milioane pentru primariile din Caras-Severin reprezinta o suma importanta. In ultimii 4 ani nu tin minte sa fi venit astfel de sume la rectificare. E un lucru bun daca ... citește toată știrea