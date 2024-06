Salariul minim creste de la 12 la 14 lei pe ora

CARAS-SEVERIN - Asta este valoarea neta a aprecierii muncii, aprobata de Guvernul Romaniei, cu care se spera cresterea nivelului de trai, reducerea saraciei si a muncii la negru...Incepand din 1 iulie 2024, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va creste de la 3.300, cat este in prezent, la 3.700 de lei, noua valoare fiind aprobata de Executiv.Tariful orar brut va fi de 22,024 lei/ora pentru un program normal de lucru in medie de 168 ore/luna. Ceea ce se traduce intr-un ... citește toată știrea