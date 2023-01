Salariul minim, rotunjit la 3.000 de lei

CARAS-SEVERIN - Angajatorii care incalca aceasta limita risca amenzi intre 300 si 2.000 de lei!"Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe tara si este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara, informeaza Inspectoratul Teritorial de Munca. Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, ... citeste toata stirea