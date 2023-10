CARAS-SEVERIN - Morile de apa de la Rudaria, un loc special din Banatul de Munte, de neratat pentru turisti, au fost de curand, subiectului unui episod din celebrul film documentar "Flavours of Romania" de pe Netflix!Salba de 22 de mori de apa cu ciutura de la Rudaria (comuna Eftimie Murgu), care se intinde pe circa 3 km de-a lungul raului, reprezentand o rezervatie mulinologica unica in Europa, a devenit cunoscuta in intreaga lume. Recent, morile de la Rudaria au fost vizitate si prezentate ... citeste toata stirea