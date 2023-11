CARAS-SEVERIN - Din cele 127 de proiecte aprobate pentru judet, doar 33 au fost contractate pana la 30 septembrie!Programul National de Investitii "Anghel Saligny" a fost aprobat de Guvernul Citu in septembrie 2021, cu fonduri de peste 50 de miliarde lei pentru proiecte de asfaltare, canalizare si retele de gaz in localitati mici, in perioada 2022-2028. Spre deosebire de Guvernul Citu, care a devenit la scurt timp dupa aceea o pagina de istorie, sau fila de poveste, programul "Anghel Saligny" ... citeste toata stirea