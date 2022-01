Salt in timp, viteza mare si gura de... hidrogen

RESIEsA - Tren cu 150 de locuri, scurt, usor, cu inertie mica, accelereaza si franeaza usor, parcurge distantele repede. Sunt ultimele tendinte in materie de transport feroviar in Europa, pe care primarul Ioan Popa le vrea pe ruta Resita-Voiteni-Timisoara, cu ramificatie Voiteni-Stamora Moravita!Metroul SA a semnat recent contractul de servicii pentru modernizarea liniei, servicii care vor arata si ce garnituri se potrivesc pe linia in cauza. "Daca tot am ramas in urma 30 de ani, cred ca ar ... citeste toata stirea