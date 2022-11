Salvamont Caras-Severin, un serviciu de elita

CARAS-SEVERIN - Scriem asta cu referire la perioada 2020-2022, interval in care s-a reusit acreditarea serviciului. In aceeasi perioada, prin formatiile de la Herculane, Muntele Mic si Semenic, Salvamont Caras-Severin a intervenit in aproximativ 500 de situatii de rataciri sau accidente si a asigurat asistenta pentru 20 de evenimente sportive desfasurate in zona montana!De asemenea, salvatorii montani din judet au reamenajat si modernizat peste 50 km de trasee turistice si au fost parteneri ... citeste toata stirea