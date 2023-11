CARAS-SEVERIN - Ce legatura are Serviciul Judetean de Salvamont cu Directia de Drumuri Judetene? Ordonanta austeritatii...Evolutia din ultimii ani a celor de la Salvamont a cunoscut cateva episoade transante in Consiliul Judetean, unde, pe tema acestui serviciu, s-au purtat mai multe contre cu fosta Opozitie, pe care pana la urma le-a castigat Dunca.Intre timp, "Salvamont Caras-Severin a devenit un serviciu de referinta, apreciaza Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean. Desi in urma ... citeste toata stirea