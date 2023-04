ROMANIA. Refugiatul, ratacit in munti, a putut fi salvat cu ajutorul tehnologiilor speciale de localizare, chiar daca telefonul sau avea cartela SIM nonUE, era in Roaming si fara acces la internet!Serviciul de Telecomunicatii Speciale a primit premiul "AML & Rescue Award" la Gala Europeana 112, pentru preluarea si gestionarea unui apel de urgenta venit din partea unui refugiat ucrainean ratacit in muntii din judetul Suceava. Specialistii din tarile europene au apreciat modul de implementare a ... citeste toata stirea