Salvatori contra cronometru

CARBUNARI - Au ajuns de urgenta la Carbunari, unde o femeie, aflata la prima nastere, intrase in travaliu prematur, la doar 23 de saptamani!Echipajul SMURD Oravita a avut parte de o interventie contracronometru, in prag de sarbatori. "Trebuie sa ajungem urgent in localitatea Carbunari. O femeie insarcinata, aflata in travaliu prematur la doar 23 de saptamani, are nevoie de ajutorul nostru!" - acesta a fost apelul care a mobilizat echipajul condus de Aurelian.Pe tot parcursul drumului, ... citește toată știrea