Sanatate de milioane de lei

MEHADICA - Dispensarul medical din Mehadica va fi la standarde moderne. Se cauta un medic de familie!Conform primarului Ion Urechiatu, lucrarile de reabilitare si dotare a dispensarului au demarat inca din 2020, termenul de finalizare fiind sfarsitul acestui an. Constructorul insa da asigurari ca totul va fi gata la primavara. Si se pare ca asa va fi, intrucat lucrarile sunt la stadiul de 80%. In prezent, mai este de lucru la tencuiala exterioara, iar in interior sunt in lucru diverse ... citeste toata stirea