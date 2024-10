Sanatatea, in general, de la un an la altul

CARAS-SEVERIN - Dintre toti indicatorii din semestrul I 2024, comparati cu cei din aceeasi perioada din 2023, iese in evidenta cel al infectiilor asociate asistentei medicale!Cantitativ, numarul infectiilor intraspitalicesti a scazut in judetul nostru de la 228, in primele 6 luni ale anului trecut, la 226 in aceeasi perioada a anului curent, potrivit Centrului National de Statistica in Sanatate Publica. Daca, pe sectii, numarul celor raportate la Chirurgie a scazut de la 26 la 15, iar al ... citește toată știrea