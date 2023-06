CARAS-SEVERIN - Conform datelor cuprinse in "Masterplanul regional de servicii de sanatate Regiunea Vest" publicat, zilele trecute, de Ministerul Sanatatii, judetul nostru inregistreaza cele mai mari deficite atat in ceea ce priveste personalul medical, cat si de cabinete medicale pentru asistenta primara, cabinete stomatologice si farmacii, indeosebi in mediul rural!Potrivit documentului, avem cel mai mic numar de cabinete medicale scolare si studentesti (16), cabinete de medicina de familie ... citeste toata stirea