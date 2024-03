Sanse pentru ONG-uri, de la Dunca si Popa

CARAS-SEVERIN - Oportunitatile pe care le ofera finantarile europene, dar si cele din bugetul propriu al Consiliului Judetean Caras-Severin au facut obiectul intalnirii de lucru pe care presedintele Romeo Dunca, alaturi de primarul Resitei, Ioan Popa, au avut-o marti, 12 martie, sub cupola administratiei judetene, in dialog cu reprezentantii organizatiilor non-guvernamentale din judet!"Am initiat intalnirea pentru a veni in sprijinul ONG-urilor care doresc sa acceseze proiecte si care au o ... citește toată știrea