Santiere noi intr-o poveste veche

RESIEsA - Fost primar al Resitei, Mircea Popa, apreciaza pozitiv lucrarile aflate in derulare in oras. Un oras in care, "cu bune si rele" in exprimarea sa, a trait peste o jumatate de secol. Oras care, privit din avion, ar parea bombardat!"Dar, luand contact cu ceea ce se intampla in teren si, fiind om de buna credinta, nu poti sa nu admiri efortul urias care se face pentru modernizarea municipiului. Totul este un santier, incepand de la fosta Casa Muncitoreasca si pana la intrarea in ... citeste toata stirea