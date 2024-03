Santierul Maureni-Sosdea are tinte inalte

MAURENI - Investitiile in infrastructura rutiera si cea de apa sunt acompaniate de cele educationale, toate deja in stadiul de santier de lucrari!Vorbim despre o noua sala de sport de 102 locuri, de o cresa medie, de 70 de locuri, de parcul central modern din Sosdea, de o gradinita noua in Maureni, dar si de asfaltarea tuturor strazilor, toate fiind in santier, dupa cum informeaza administratia locala. Pe lista figureaza si "Programul *Masa sanatoasa*, pentru toti copilasii din Maureni si ... citește toată știrea