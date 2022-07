Saptamana de film in aer liber la Caransebes

CARANSEBES - In perioada 18-24 iulie are loc a sasea editie a "Banatul Montan Film Festival", avandu-l ca director artistic pe Ioan Carmazan si coordonator pe Ioan Cojocariu!Organizatori sunt Consiliul Judetean, Primaria si Consiliul Local Caransebes, Muzeul si Casa de Cultura Caransebes. Iubitorii filmului sunt invitati la proiectiile care au loc in fiecare seara de la ora 21:30, in curtea muzeului din oras.Iata si programul filmelor: "Aurel Vlaicu" (18 iulie), "Padureanca" (19 iulie), ... citeste toata stirea