Sase artisti vizuali pentru Islanda

RESIEsA - Deplasarea e parte a proiectului Restaurarea si revitalizarea patrimoniului cultural - Centru expozitional si de evenimente "Scoala Pittner"!Lista finala a artistilor care vor participa la vizita/rezidenta in Islanda, la partenerul Rosk, a fost anuntata de cele doua jurii ale partenerilor romani in proiectul "Scoala Pittner".Primaria a desemnat patru artisti, in baza punctajelor individuale corelate cu aprecierea factorilor de evaluare din formularul prevazut in regulament. Dintre ... citește toată știrea