TARNOVA - Sase suflete nevinovate au fost gasite intre Tarnova si Soceni, si salvate de politistii Sectiei 1 Rurala Resita, aflati in serviciul de patrulare pe DC 89!"Politistii i-au preluat pe cei 6 catelusi in autospeciala si au luat legatura cu colegii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor in vederea gasirii unei asociatii care sa-i poata ingriji. Intr-un timp scurt o asociatie pentru protectia animalelor din Resita s-a oferit sa-i preia si sa le schimbe viata. Existand riscul de ... citeste toata stirea