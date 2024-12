Sase tineri retinuti pentru o incaierare la Glimboca

GLIMBOCA - Cei sase tineri, cu varste intre 17 si 26 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore de politistii din Otelu Rosu, dupa ce ar fi participat la o incaierare in centrul comunei Glimboca!"Aseara, in jurul orei 22.30, 8 tineri, 3 din comuna Obreja si 5 din comuna Glimboca, s-ar fi intalnit in Glimboca si, pe fondul unui conflict spontan, s-ar fi agresat fizic reciproc, folosind obiecte contondente. Ulterior, autoturismul cu care s-ar fi deplasat cei din Obreja ar fi fost distrus de ... citește toată știrea