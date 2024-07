Sase vechi, la fiecare masina noua

CARAS-SEVERIN - Acesta a fost, in primul trimestru, raportul de vechime dintre autoturismele programate pentru prima inmatriculare in tara. Potrivit Directiei Generale Permise de Conducere si Inmatriculari, in judetul nostru au fost inmatriculate, in intervalul 1 ianuarie - 30 iunie, 379 autoturisme noi si 2.408 autoturisme "de ocazie" aflate la prima lor inmatriculare in Romania!Pe langa acestea, au mai fost operate si 3.571 de reinmatriculari ale unor autoturisme rulate, aflate deja in ... citește toată știrea