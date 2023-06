VALEAPAI - Mica asezare din comuna Ramna a prins culoare in cele trei zile ale Color the Village (Coloreaza Satul)!Voluntarii, impreuna cu echipa de la Acasa in Banat, au facut ca satul Valeapai sa prinda din nou viata. Ultimele doua zile de la Color the Village s-au dovedit a fi cele mai grele. Desi a plouat in reprize, nu aceasta a fost cea mai mare dificultate pentru voluntari. Unele problemele tehnice, dar si starea de deteriorare a caselor, au dat batai de cap, astfel ca echipa de la ... citeste toata stirea