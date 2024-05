Scadere usoara a turismului pre si neelectoral

CARAS-SEVERIN - Oficial, in primele trei luni ne-au vizitat mai putini turisti straini decat in aceeasi perioada a anului trecut!Daca numarul turistilor care ne-au vizitat judetul in primul trimestru al acestui an a scazut cu 2% fata de aceeasi perioada a lui 2023, a crescut in schimb cu 1% numarul de innoptari, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Este vorba despre sosirile si innoptarile consemnate in structurile de primire turistica, inclusiv camere si apartamente de ... citește toată știrea