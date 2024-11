Schimbare de prioritate, pe Calea Timisoarei

RESIEsA - Autovehiculele care coboara dinspre Pasajul Intim cedeaza trecerea celor care urca de sub acesta!Primaria Municipiului a anuntat, vineri, schimbarea prioritatii la iesirea de sub pasajul superior Intim, dupa virajul la dreapta, spre Calea Timisoarei. Daca, pana acum, autovehiculele care veneau dinspre Muzeul de Locomotive cu Abur Resita erau obligate sa cedeze trecerea, in rampa, celor care coborau pe breteaua dinspre Intim, de acum vor avea prioritate fata de acestea!Aceasta este ... citește toată știrea