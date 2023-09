CARAS-SEVERIN - Adina Marilena Radici este, de la 1 septembrie 2023, subprefect in locul lui Alin Cuzma Muntean, plecat in concediu!Din echipa de conducere a Institutiei Prefectului face parte, cu incepere de vineri, 1 septembrie, subprefectul Adina Marilena Radici, care l-a inlocuit in functie pe Alin Cuzma Muntean, eliberat din functie in sedinta de Guvern de joi, 31 august. Spre deosebire de precedentele instalari in functie, cand de la Bucuresti se deplasa la Resita un inalt oficial din ... citeste toata stirea