Schimbare la varful Institutiei Prefectului

CARAS-SEVERIN - Adina-Marilena Radici a fost eliberata din functia de subprefect, alaturi de alti 35 colegi din tara!Guvernul Romaniei a decis, in sedinta de joi, eliberarea din functii a mai multor prefecti si subprefecti din tara si numirea altora. Masura a fost luata ca urmare a deciziei Coalitiei ca doar judetele cu peste 500.000 de locuitori sa ramana cu doi subprefecti, in timp ce judetele cu mai putin de 500.000 de locuitori sa aiba un singur subprefect."Avand in vedere prevederile ... citește toată știrea