Schimbarea anului si temelia spitalului

RESIEsA - Primarul Ioan Popa estimeaza ca executia obiectivului va putea fi scoasa la licitatie anul viitor. Optimismul sau se bazeaza pe faptul ca PUZ-ul se afla la Ministerul Sanatatii pentru avizare, iar studiul de fezabilitate si proiectul tehnic sunt in licitatie pe SICAP!Conform lui Popa, cateva companii au vrut deja sa faca vizita in teren, fapt care contureaza o competitie serioasa pentru viitorul spital din zona Triaj. Zona in care primaria a pus la dispozitia consiliului judetean 12 ... citeste toata stirea