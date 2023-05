CARANSEBES - Fostul lider al grupului care detinea majoritatea in legislativul local (PSD-PRO Romania-PMP), Petru Schinteie (PSD) a demisionat astazi din acest for. Unul din cei mai "la obiect" alesi locali a renuntat la functia de consilier local dupa ce a constatat ca in Consiliul Local Caransebes "au inceput manifestarile politicianiste pentru campania electorala din 2024"!In aceste conditii, Schinteie spune ca are altceva mai bun de facut decat sa-si piarda vremea pe la sedinte care nu se ... citeste toata stirea