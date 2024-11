Scoala de Muzica Radio Resita - poarta catre lumea artelor pentru tinerii din Resita si imprejurimi

RESIEsA - ProiectulScoala de Muzica Radio Resitaisi propune sa cultive pasiunea pentru muzica in randul tinerilor din Resita si imprejurimi, demonstrand ca muzica este un instrument puternic de educatie, incluziune si dezvoltare personala!Unul dintre aspectele remarcabile ale acestui proiect este si implicarea activa a copiilor cu sindrom Down. Prin intermediul unor workshop-uri special concepute si sub indrumarea talentatului artist american Dean Bowman, acestia au ocazia sa exploreze ... citește toată știrea