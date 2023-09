CARAS-SEVERIN - Din cele 221 de locuri solicitate de operatorii economici au fost ocupate in aceasta toamna abia 128!Invatamantul dual reprezinta o forma de organizare a invatamantului profesional menita a corela oferta educationala cu nevoile de dezvoltare economica. Cel putin teoretic, ofera un raspuns mai rapid la nevoile operatorilor economici de a-si asigura necesarul de forta de munca, in raport cu cerintele pietei. In practica, lucrurile stau putin diferit, poate si pentru ca ... citeste toata stirea