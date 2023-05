RESITA - Mai ramane, ca pana la inceputul noului an scolar, sa fie dotata cu mobilier si dotari IT!Nerabdatori sa se intoarca la scoala lor sunt, in egala masura, atat elevii, cat si profesorii care in perioada lucrarilor de reabilitare a fostei "Gen2" au fost nevoiti sa frecventeze "Jolly-Joker"-ul de la Universitate. Sunt 397 de elevi care, potrivit directoarei unitatii de invatamant, Mariana Draghici, vin aproape zilnic sa vada, deocamdata de dincolo de gard, transformarile prin care a ... citeste toata stirea