Scoala Gimnaziala Nr. 8, redeschisa in curand

RESIEsA - 30 octombrie este noul termen agreat de Primaria Resita cu constructorul pentru finalizarea lucrarilor incepute in 2021 si nefinalizate la sfarsitul lui 2023!Raspunzand ingrijorarilor justificate ale parintilor elevilor Scolii Gimnaziale Nr. 8, referitoare la conditiile in care copiii lor au fost nevoiti sa inceapa un nou an scolar, administratorul public al municipiului, Claudiu Kiss, a tinut sa faca, azi, o serie de precizari. "Speram, ca urmare a discutiilor permanente pe care le ... citește toată știrea