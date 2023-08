RESIEsA - In perioada 3-10 august, trei reprezentanti ai Asociatiei Euroland Banat (EBA) promoveaza proiectul de restaurare a cladirii de pe str. Furnalelor nr. 13 la partenerul islandez Asociatia Listahopurinn ROSK. Intalnirea are loc in orasul Akureyri, gazdele pregatind vizite si intalniri in mediul cultural local!"La randul nostru, prezentam proiectul Pittner, dar si patrimoniul cultural-industrial resitean si banatean. Suntem foarte interesati de exemplele ... citeste toata stirea