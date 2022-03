Scoli din judet, pe harta alertelor

CARAS-SEVERIN - Dotari utile pentru elevi si dascali pot fi obtinute prin implicarea pe platforma "Hartaedu.ro". Aici profesorii, parintii sau simpli cetateni pot depune alerte legate de nevoile unitatilor de invatamant!Alertele lor vor fi vazute pe harta dinamica prezenta in platforma, iar vizitatorii se pot implica activ in solutionarea problemelor semnalate. Zeci de alerte au fost deja postate, unele dintre ele fiind deja rezolvate.Pe platforma amintita am vazut si doua alerte referitoare ... citeste toata stirea