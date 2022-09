Scolile resitene, incluse in programul ASAP

RESITA - In scolile din Resita, elevii vor fi inclusi intr-un program de responsabilitate sociala care urmareste sa genereze schimbarea comportamentului fata de plastic, de la utilizare pana la colectarea separata!Zilele trecute, alesii locali au aprobat incheierea unui acord de parteneriat intre municipiul Resita, Inspectoratul Scolar Judetean si Fundatia "The Institute", in vederea promovarii educatiei pentru mediu in randul elevilor de gimnaziu si liceu. Consilierii locali au dat unda ... citeste toata stirea