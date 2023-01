Scriitoarea Lavinia Calina a primit titlul de cetatean de onoare al Caransebesului

CARANSEBES - Ceremonia s-a desfasurat vineri, inainte de inceperea sedintei extraordinare a legislativului local. Diploma si placheta i-au fost inmanate chiar de primarul Felix Borcean, cel care a si propus ca Lavinia Calina sa primeasca acest titlu onorific pentru meritele deosebite in cresterea prestigiului si renumelui municipiului Caransebes!"Probabil ca stiti cu totii ca Lavinia Calina e o scriitoare discreta dar foarte productiva, are 11 volume si in curs pe cel de-al 12-lea, ceea ce pe ... citeste toata stirea