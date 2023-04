CARAS-SEVERIN - Evenimentul ocupational al anului va fi organizat in 12 mai, in sala Campus Caffe a universitatii resitene!Si anul acesta, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, in luna mai, bursa generala a locurilor de munca. Iar participarea este gratuita.Potrivit anuntului preliminar, evenimentul, programat pentru 12 mai, de la ora 9.00, la universitate, se adreseaza tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sau celor care doresc sa se reorienteze ... citeste toata stirea